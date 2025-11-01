FKで追加点を奪った東。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　貴重な追加点を奪った。

　サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと対戦している。

　25分にロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功する。そして38分、リードを広げる。

　ペナルティアークから少し離れた場所のFK。キッカーの東俊希が自慢の左足を振る。放たれたボールは敵GKの懸命なセービングをかいくぐり、ゴール右に収まった。
 
　試合を中継するフジテレビで解説を務める元日本代表MFの小野伸二氏は「スピード、場所、最高でしたね」と称えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】圧巻！ 東俊希のFK弾

 