小野伸二が絶賛「スピード、場所、最高でしたね」。サンフレ東俊希が絶妙FK弾！ 貴重な追加点をゲット【ルヴァン杯決勝】
貴重な追加点を奪った。
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと対戦している。
25分にロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功する。そして38分、リードを広げる。
ペナルティアークから少し離れた場所のFK。キッカーの東俊希が自慢の左足を振る。放たれたボールは敵GKの懸命なセービングをかいくぐり、ゴール右に収まった。
試合を中継するフジテレビで解説を務める元日本代表MFの小野伸二氏は「スピード、場所、最高でしたね」と称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！ 東俊希のFK弾
