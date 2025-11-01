まさかの前半に３発！ J60クラブの頂点へ、ルヴァン杯決勝は広島が大きくリード！ 荒木、東、ジャーメイン弾で柏相手に３−０で後半へ
Jリーグは11月１日、ルヴァンカップ決勝の柏レイソル対サンフレッチェ広島を国立競技場で開催している。
Jリーグ60クラブの頂点を決める大会は、ついにファイナルを迎えた。2013年以来、12年ぶり３度目の優勝を目ざす柏と、2022年以来となる３年ぶり２度目の大会制覇を狙う広島が激突した。
・柏スタメン
GK小島亨介、DF山之内佑成、原田亘、古賀太陽、三丸拡、MF中川敦瑛、戸嶋祥郎、小屋松知哉、瀬川祐輔、FW小泉佳穂、垣田裕暉
・広島スタメン
GK大迫敬介、DF塩谷司、荒木隼人、佐々木翔、MF中野就斗、川辺駿、田中聡、東俊希、FWジャーメイン良、中村草太、木下康介
試合は立ち上がりから激しい攻防戦に。柏は２分、カウンターを発動し、瀬川が放ったシュートはゴール左に外れる。広島も相手陣内で奪った流れから、ジャーメインが積極的にミドルを狙う。これはコースが甘く、GKにキャッチされた。
両者、気持ちの入った球際でのバトルが続く。広島は攻撃陣が前から果敢にプレッシャーをかけて相手のミスを誘い、ショートカウンターを狙う。一方で柏は自陣でボールを奪取し、鋭く正確パスワークの速攻でフィニッシュまで持ち込む。
広島がボールを保持すると、20分にはアタッキングサードでのテンポの良い繋ぎからチャンス。最後のペナルティエリア手前中央から放ったジャーメインのコントロールシュートはわずかにゴール左に外れた。
攻勢を強めると、その５分後に先制。右サイドからの中野のロングスローに、ゴール前での空中戦で競り勝った荒木が、ヘディングで合わせてネットを揺らした。
反撃に出たい柏は、何度も好機を創出。28分、瀬川のシュートは相手DFのブロックに遭った。
すると、広島がセットプレーから追加点。38分、ボックス手前右で獲得したFKを東が直接決める。さらに45＋２分には、ジャーメインが３点目。このまま３−０と広島が大きくリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
