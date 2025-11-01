「外して大丈夫なんか!?」準決勝で顔面骨折のサンフレ田中聡、決勝でフェイスガードを付けていたが...「めっちゃ気合い入ってる」の声
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦している。
注目ファイナルに、横浜FCとの準決勝第２戦で負傷した田中聡がスタメンに名を連ねた。田中は横浜FCで負傷交代。顔面骨折、脳震盪と診断された。
柏戦ではフェイスガードを付けて出場。ただ、前半の早い段階でそれを取ってプレーしている。SNS上では「取っちゃったよ」「めっちゃ気合い入ってるな 〜」「フェイスガードあるとやりにくいだろうけど心配になる」「大丈夫だろうか...」「外して大丈夫なんか!?」といった声があがっている。
23歳MFは中盤で攻守の両局面で奮闘。広島は25分、ロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制に成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
