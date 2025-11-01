この中でインドア生活したいぞ。

自家用車をキャンプ用にDIYして、車中泊などいろんなことができるカスタムが流行っています。でも無作為にパーツを寄せ集めるんじゃちょっとツマンナイ。

せっかくならテーマを決めて、自分好みの1台に仕上げてみたいものです。

ベイダーのコスプレで乗りたい

株式会社トイファクトリーが限定5台で作ったのは、映画『スター・ウォーズ』をテーマにした「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」。ベース車は「FIAT DUCATO L3H2」で、外観はデス・スターを意識し、内装はダース・ベイダーの威厳を表現しています。

黒を基調に蛍光色の白い光、差し色の赤がいかにもって感じ。スイッチパネルも雰囲気ありますし、劇中の効果音が鳴るボタンも遊び心があって良いですね。シャワーとトイレが、ルーク×ベイダーの親子喧嘩シーンを再現しているのも良き。さすがルーカスフィルム公認です。

Image: Toy-Factory

意味深なお値段

「DA VINCI 6.0〈STAR WARS〉EDITION」は抽選で当たると2,187万円で購入ができます。

「2187」は、レイア姫が収容されていた独房の部屋番号。なので乗る時は、老若男女レイアの衣装に身を包むのが正装…ということになりますね。

しかしこの車内から外の現実世界が見えたら萎えそうですよね？ 全部の窓ガラスにハイパースペースの背景を貼るのが良いと思います。

そして走らせるよりも、グッズやフィギュア部屋にして一生引きこもっていたいです。

Source: YouTube, Instagram, Toy-Factory

Reference: ウーキーペディア