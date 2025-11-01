中国の寝台列車に乗車した女性がトイレから戻ったところ驚きの光景を目にした。中国メディアの向陽視頻が30日に報じた。

当事者の女性によると、広西チワン族自治区から上海に向かう寝台列車に乗車した際、トイレに行って戻ってくると、自分の寝台に外国人男性が横になって寝ていた。女性は英語がうまく話せず、面倒事になるのは嫌だからとそのまま起こさなかったという。女性は「単に愚痴をこぼす意味で」と、男性の様子を撮影した動画をSNSにアップした。



中国のネットユーザーからは「こんなに堂々と。まったく恥知らずだ」「モラルが全くない。たたき起こせばいい」「言葉が通じなくても譲るべきではない」など外国人男性に批判的な声が上がる一方で、「面倒事にしたくないと言いながら、動画を撮影してアップするって…」「自分がとがめなかったのになぜSNSに投稿するの？」「自分で我慢すると決めたのならいちいち動画をアップしてネット民を怒らせるなよ」「乗務員に言えば解決するじゃん」など、女性への批判も多数寄せられている。

なお、この件について鉄道サービス「12306」の担当者は「寝台を占領されたり、（座席や寝台の）情報が一致しないなどの状況に遭遇した場合はあきらめる必要はなく、すぐに乗務員や鉄道警察に連絡してほしい。切符を照合して寝台を取り戻せるよう協力する」としている。（翻訳・編集/北田）