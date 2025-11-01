え、本当に【ダイソー】なの！？ ハシゴしてでもGET推奨！「高クオリティバッグ」

【ダイソー】に、ハシゴしてでも欲しくなりそうな「高クオリティバッグ」が続々登場。外ポケットのドローコードでシルエットを変えられるショルダーバッグや、玉ねぎキルト柄とメッシュポケットの組み合わせがおしゃれなショルダーバッグ。中綿入りの持ち手が気持ちよさそうなトートバッグや、ハンドバッグとしても使える2WAY仕様のショルダーバッグ。プチプラとは思えないほど高見えしそうなバッグをご紹介します。

使い心地も最高かも！ 秋っぽ可愛いトートバッグ

【ダイソー】「舟型トートバッグ」\330（税込）

ミリタリー感のあるカーキ色がおしゃれで、秋ムードも盛り上がるトートバッグ。ロゴタグや中綿入りのふっくらとした持ち手も、可愛いアクセントに。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「中綿ハンドルはぷくぷく感が気持ちよく、ずーっと触ってしまいます」とのこと。マチ付きで使いやすそうなので、毎日のお出かけの相棒にしたくなりそうです。

周りから褒められそうな高見えショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

玉ねぎキルトや外ポケットのドローコードが特徴。550円で購入できるとは思えないデザイン性の高さが魅力です。レポーターとも*さんによると「A4サイズが余裕で入るサイズで、中の生地がしっかりしているので少し重めの雑誌などを入れても安心です」とのこと。収納力の高さも期待できます。

実用性も◎ ハシゴしてでも欲しい2WAYショルダーバッグ

【ダイソー】「巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

ころんとした巾着フォルムが特徴。シンプルなワンツーコーデや単調になりがちなワンピコーデに、可愛いアクセントをプラスできるショルダーバッグ。レポーターとも*さんによると「ショルダーだけでなく、手持ちもできる2WAY」「ショルダーは最長で約110cmになり、斜めがけもできます」とのこと。見た目も実用性も備わっているバッグは、ハシゴしてでも欲しくなりそうです。

ディテールにこだわったハイクオリティバッグ

【ダイソー】「メッシュショルダーバッグ」\330（税込）

玉ねぎキルトとメッシュポケットを組み合わせたデザインがおしゃれなショルダーバッグ。シックなモノトーンカラーが洗練された印象です。レポーターとも*さんによると「マチが約8cmと幅広で、500mlのペットボトルが余裕で入ります」とのことで見た目以上の収納力も魅力的です。ディテールにこだわったバッグは、プチプラとは思えない高クオリティバッグと言えそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i