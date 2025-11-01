¿´Åª³°½ý¤ÇÌ¿¤òÀä¤Ä¾ÃËÉ»Î¤â¡Ä159¿Í¤¬»àË´¤Î¥½¥¦¥ë¾´ýÅÝ¤·»ö¸Î¤«¤é£³Ç¯¡ÖÄ¶¼êÇö·ÙÈ÷¡×À¯ÉÜ¤Î½Åºá
ÆüËÜ¿Í£²¿Í¤ò´Þ¤à159¿Í¤¬»àË´¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç»´»ö¤«¤é10·î29Æü¤Ç£³Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÍüÂÙ±¡¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¾´ýÅÝ¤·»ö¸Î¤À¡£ÅöÆü¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¤ï¤¯¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿·²½°¤ÏÌó13Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¶á¤¯¤ÎÉý3.2m¡¢Ä¹¤µ40£í¤Î¶¹¤¤Æ»Ï©¤Ï¤¹¤·µÍ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄ¶²áÌ©¾õÂÖ¡Ê£±Ö¤Ë10¿Í°Ê¾å¡Ë¤Î¤¦¤¨¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¿Í¡¹¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÈ¤¬Êø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤¬ÅÝ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤«¤é¿Í´Ö¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£ÂçÀª¤Î¿Í¤¬Ìµ»Ä¤Ë°µ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
£³Ç¯¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µß½õ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾ÃËÉ»Î¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤Ê¤¼¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¿´Åª³°½ý¤ËÇº¤ß¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â£²¿Í¤¬Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ï»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÀ¼¤äÀìÌç²È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13Ëü¿Í¤â¤Î·²½°¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÙÈ÷Ã´Åö¤Î·Ù´±¤ò137¿Í¤·¤«ÃÖ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ÉÜ¤Î½Åºá¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£
¡ÖÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¡¤¹¤Ê¡ª¡¡Ìá¤ì¡ª¡×
¡Ö¿Í¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×
¿Í¡¹¤¬¼¡¡¹¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢ÈË²Ú³¹¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÅ¾¡£»à¤Î¶²ÉÝ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Âç»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¹¥°¤ËÆ°¤¯¡£¿×Â®¤ÊµßµÞ¼£ÎÅÂÎÀ©¤òÁÈ¤à¤è¤¦´Ø·¸³Æ½ê¤Ø»Ø¼¨¡£Íâ10·î30Æü¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¤Î´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥³¥ê¥¢¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÊÕ¿¿°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ç14Ç¯£´·î¤Ë300¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç·¿Î¹µÒÁ¥¡Ø¥»¥¦¥©¥ë¹æ¡Ù¤Î»ö¸Î¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö»þ¤ÎËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Í¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢È¯À¸¸åÌó£·»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¸½¾ì¤ÏÂçº®Íð¡£½é´üÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤ÇÈï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥»¥¦¥©¥ë¹æ¡Ù»ö·ï¤ÏËÑÀ¯¸¢Âà¿Ø¤Î°ì°ø¤Ë¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÆó¤ÎÉñ¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ÙÈ÷¤¬Ä¶¼êÇö¤À¤Ã¤¿£²¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤À¤¬¡¢ÍüÂÙ±¡¤Î»ö¸Î¤Ç¤âÀ¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¡£ÅöÆü¤Ï13Ëü¿Í¤Î·²½°¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿·Ù´±¤Ï¤ï¤º¤«137¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÕ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤â·ÙÈ÷¤ÎÌÜÅª¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤äÅð»£¤ÎÅ¦È¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·ÙÈ÷¤¬Ä¶¼êÇö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±¤Ä¤Ï¡¢»ö¸ÎÁ°¤Ë¶áÎÙ¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¥Ç¥âÂÐ±þ¤Ë¿Í°÷¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£²¤ÄÌÜ¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¡Ç22Ç¯£µ·î¤Î½¢Ç¤¤È¤È¤â¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ç¤¹¡£¿·ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢»ö¸Î¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÆîËÌ´Ø·¸¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î°Å»¦¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡Ø»Â¼óºîÀï¡Ù¤ò·×²è¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ÙÈ÷¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î¾å¡¢Ï¢Æü¤ÎÌë¶Ð¤Ç·Ù»¡´±¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÕúÀ¯¸¢¤Ï»ö¸Î¸å¡¢·ÙÈ÷°÷¤ò137¿Í¤«¤é10ÇÜ°Ê¾å¤ÎÌó2000¿Í¤ËÁý°÷¤·»ö¸å½èÍý¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂÐ±þ¤¬¹ñÌ±¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆ°°÷¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼ºÇ½é¤«¤é2000¿Í¤Ç·ÙÈ÷¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ë·ÙÈ÷¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢Ì±½°¤ÎÌ¿¤è¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÕ»á¡Ë
ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à159¿Í¤â¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿Âç»ö¸Î¤Ï¡¢¶öÈ¯Åª¤Ëµ¯¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤ÎÂÕËý¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍºÒ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£