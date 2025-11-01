「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店が鎌倉に！“炙りしらすチーズ”の限定品に注目
【女子旅プレス＝2025/11/01】神奈川県鎌倉市・丸七商店街に抹茶クレープ専門店「クレープとエスプレッソと かまくら茶房」が誕生。京都・嵐山に続く関東初店舗となり、和洋折衷の焼きたて抹茶クレープを提供する。
同店舗は、「クレープとエスプレッソと」ブランドとしては関東初の抹茶クレープ専門店。京都・宇治の最高級抹茶を練り込んだ生地を使用し、和洋折衷のトッピングを組み合わせた、パリッと香りのよいクレープを提供する。鎌倉らしさと現代的なスイーツ体験の融合はここならではだ。
メニューは、いちご・バナナといったフルーツを濃厚なチョコレートと包み込んだ「チョコメルトクレープ」、表参道店でも人気の“裏メニュー”のほか、鎌倉限定の食事系クレープ「炙りしらすチーズ 醤油マヨクレープ」が登場。釜揚げしらすとチーズ、醤油マヨという黄金コンビを、抹茶香る生地で包み込み、炙って香ばしく仕上げた。“海と茶”の文化を閉じ込めた、ここでしか味わえないユニークなメニューは必食。
クレープだけでなく、香り高いエスプレッソや抹茶の表情を活かしたドリンクも見逃せない。抹茶と季節の果実ピューレを組み合わせた「果実抹茶ラテ」、抹茶の深みとライチの瑞々しさ、ココナッツのまろやかさが融合したトロピカルな風味の「抹茶ココライチ」など、新しい抹茶体験を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：神奈川県鎌倉市小町1-3-4丸七商店内
電話：0467-73-8340
営業時間：11:00〜17-00
定休日：不定休
【Not Sponsored 記事】
