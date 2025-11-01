コットンきょん、第1子男児誕生を報告「母子共に健康です」妻はタレント・まつきりな
【モデルプレス＝2025/11/01】お笑いコンビ・コットンのきょん（37）と、妻でタレントのまつきりな（28）が11月1日、それぞれのInstagramを更新、第1子が誕生したことを報告した。
まつきも、自身のInstagramにて「無事出産が終わりました」と報告。「とってもおだやかで可愛い男の子が一緒に頑張って元気に産まれてきてくれました！」と明かし、「身体の回復と、今しかない時間を大切に専念させてもらいます！」とつづっている。
【写真】コットンきょん、出産直後の美人タレント妻＆第1子との3ショット
◆コットンきょん、第1子誕生を報告
きょんは「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！！育児に仕事にがんばります！！」と第1子の誕生を発表。第1子の小さな手や、出産後のまつきとの3ショットなどを公開した。
◆コットンきょん＆まつきりな、2025年7月に結婚＆第1子妊娠を発表
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。きょんは「秋頃にパパになります！！今は、無事に生まれてきてくれる事を願うばかりです」と伝えていた。（modelpress編集部）
