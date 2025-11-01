ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。先発した山本由伸投手は6回1失点、96球の快投。リードしたウィル・スミス捕手も絶賛した。

崖っぷちの一戦で、ドジャースのエースが奮闘した。

山本は初回1死から三塁手マンシーの失策で走者を背負ったが、続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。3-0の3回に1点失ったが、隙を見せずに6回1失点でWS2勝目を挙げた。

WS第2戦でも1失点完投勝利。大舞台で圧倒的なパフォーマンスを見せる右腕に、相棒からも賛辞が止まらない。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式YouTubeチャンネルは、スミスの会見動画を公開。山本について「素晴らしかった。1失点に抑え、6回を力強く投げてくれた。それこそが今日、僕らに必要だったものだよ」とし、「彼にとっては良い先発登板だった。最近のような9回完投とはいかなかったが、6回をしっかり投げてくれた。僕らにはそれが必要だったんだ」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）