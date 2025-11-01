ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。ブルージェイズは9回に大チャンスをつかみながら、悪夢の幕切れ。ジョン・シュナイダー監督はドジャースの守備陣を称えた。

世界一に王手をかけていたブルージェイズにとって、第6戦は悪夢の幕切れとなった。

2点ビハインドの9回。1死二、三塁からヒメネスの打球は左翼へ。ドジャースのエンリケ・ヘルナンデスがキャッチすると、素早く二塁へ送球。飛び出していた二塁走者もアウトとなり、まさかのダブルプレーで試合は終了した。

MLB公式サイトのライブ中継で、ブルージェイズのシュナイダー監督は自軍の選手を責めることはなかった。「難しい判断だった。キケ（・ヘルナンデス）が浅い守備位置で、1アウトだったので、得点が入ると思っていた。彼は本当に良いプレーをした。本当に微妙なプレーだった。彼は良いプレー、良い送球をし、ロハスも良いプレーをした」とドジャースの守備を称え、「とんでもない終わり方だったのは確かだ」と続けた。



（THE ANSWER編集部）