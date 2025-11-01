歌手の和田アキ子（75）が1日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「滅多に買わないのに」最近、自らCDを購入した大物アーティストを明かした。

前週10月25日の放送のゲストがシンガーソングライターのさだまさし。さだと2人で音楽談義をくり広げた。

そんな放送の感想がリスナーから寄せられる中、和田は「いやあ、ほんと楽しかったね」としみじみ。「さだくんの『Tree of Life』私がもらえると思ってたら、ニッポン放送の人がそのまま引き取られたんで、今、私ちょっと悩んでたりすること多くて、タイトルも好きだったし、他のも結構凄いタイトルがついてたんですよ。で、滅多に買わないのに、さだくんの（CD）買ったんです」と、さだの最新アルバム「生命の樹〜Tree of Life〜」を自ら購入したことを明かした。

和田は「さだくんに電話して“さだくん、買います”って言ったら、“そんないいですよ。もう何枚でも送りますよ”って言うから、“いや、自分で買ってみて、自分で聴いてみます。なんかほっこりしたいから”って。“ほっこりしますよ”とかって。本当にほっこりするんですよ。まだ全部は聴いてないんですけど」とした。

「そしたらハガキみたいなのが入っていて、買った人はこれに応募すると特典があるって。その特典が“50名様に抽選で、さだまさしのポスターを差し上げます”って。いらんと思って」と苦笑。「困るじゃないですか。さだくんに見つめられても、もう。どんなポスターか分からんけど、これはあかんでって独り言言いながら、応募してないんです」と笑った。