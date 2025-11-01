ノルディックスキーのUHB杯ジャンプ大会は11月1日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で開催予定だったが、荒天のため中止となった。会場では集まった観客に向けたトークショーが行われ、葛西紀明（53＝土屋ホーム）小林陵侑（28＝チームROY）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、高梨沙羅（29＝クラレ）が参加した。

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて葛西から、小林陵に指令が飛んだ。

「陵侑が絶好調だと誰も手をつけられないと思う。なので絶好調でオリンピックを迎えてもらって。金4つ獲ってきて欲しい。いけると思う」

五輪のジャンプ競技では、個人戦のノーマルヒル（NH）とラージヒル（LH）、男子2人一組によるスーパー団体と男女2人ずつの計4人による混合団体の4種目が行われる。全てで頂点をつかめば金メダル4つを獲得可能だ。レジェンドから北京五輪でNH金、LH銀に輝いた日本のエースへの指令。小林陵は「貢献できるように頑張ります」と応じた。

2日に行われる全日本選手権ラージヒルから、五輪シーズンへと突入していく。小林陵は「夏に試していたセッティングが上手くいっていていい感じ。夏からなぜか絶好調なので、これを維持して冬にいけるよう頑張る」。明るい表情に手応えがにじんだ。