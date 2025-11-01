ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡¡¹â¹»»þÂå¡Ö¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¡×¤·¤¿Áê¼ê¤ÏÍÌ¾¿Í¤Î·»¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡×¹ë¸ì
¡¡¡ÖÏ²Â®¤Î¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÖ°æ±ÑÏÂ¡Ê66¡Ë¤¬10·î31Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥±¥ó¥«¤ÇÅÝ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤ÎÀÖ°æ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¶áÂçºß³ØÃæ¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é12ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤Ê¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ØÅ¾¿È¤·¡¢±Ç²è¡Ö¤É¤Ä¤¤¤¿¤ë¤Í¤ó¡×¤Î¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÖ°æ¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÀÖ°æ¤òÅÝ¤¹¤ó¤Ï²¶¤ä¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤ï¤ëÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÖ°æ¤Ï¡Ö½Ð¤ÆÍè¤¤¥³¥é¥¡¡ª¡×¤ÈÁê¼ê¤Î³Ø¹»¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤¬Áë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤Ç¹»Äí¤Ç1ÂÐ1¤Î¥±¥ó¥«¡¢¥¿¥¤¥Þ¥ó¡£¡Ö¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤ÆÃÑ¤«¤«¤»¤¿¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹»À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤ÇÂçÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ÎÁê¼ê¤Ï¡ÖµµÅÄ»ËÏº¤Î·»¡×¤ÈÀÖ°æ¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦µµÅÄ3·»Äï¤ÎÉã¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëµµÅÄ»ËÏº»á¤Î·»¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡ÖµµÅÄ·»Äï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¿¤é¡¢¡ÊÂçºå¡¦¡ËÀ¾À®¤Ç¤âÀ¨¤¯ÍÌ¾¤Ê¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶¹¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Âçºå¤¬¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï»ËÏº»á¤Ë¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö·»µ®¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢¡È²¶¤â2¡¢3È¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖ°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¶¤¬¤ä¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¥Ð¡¼¥ó¡ª¥«¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Á´¹»À¸ÅÌ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Äï¤Î»ËÏº¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¿äÂ¬¤·¡¢¡ÖµµÅÄ²È¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Þ¤¢¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¤³¤Î»ä¤«¤Ê¤È¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤Ï¡Ö3·»Äï¤Î3¿Í¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£