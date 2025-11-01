【あわや惨事】巨大な岩崩落の瞬間…斜面でショベルカー作業中、暴れ牛が車に突進…目があった人の運命は？　トルコ

峠道で巨大な落石発生

トルコの峠道で10月26日に撮影されたのは、大きな音を立てて転がってきた巨大な岩だった。建物をかすめて木などをなぎ倒し、谷底へと落ちていった。

黄色い車の陰にいた男性が慌てて避難する姿が映っていて、あと数秒遅れていれば巻き込まれていたところだった。

近くにいた犬も何事かと驚いていた様子だ。なぜ岩は転がってきたのだろうか？

崩落の直前、別の男性が指差していたのは斜面の上のほうだ。

すると、岩が勢いよく転がってきていた。

地元メディアによると、斜面の上でショベルカーが作業していた際に岩の塊が外れ、転がってしまったという。

街を襲った暴れ牛の突進劇

突然の災難は、トルコの街中で10月19日にも起きていた。

勢いよく車に突進したのは、牛舎から逃げ出したオスの暴れ牛だった。衝突の反動で後部のガラスが外れる様子もみられた。

それでも暴れ足りないのか、牛は次の標的を探すようにあたりをキョロキョロと見渡す。

すると、右の建物から外をうかがう人が現れた。

牛ににらまれると、その人は慌てて姿を消していた。街を混乱に陥れた牛は、その後、麻酔銃によって捕獲されたという。

（「イット！」 10月28日放送より）