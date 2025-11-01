◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースがブルージェイズに3-1で勝利、9回あわや同点のシーンでボールデッドをアピールしたジャスティン・ディーン選手について語りました。

3-1と2点リードの9回、前の回から回またぎで登板となった佐々木朗希投手は先頭にデッドボールでランナー1塁。続くアディソン・バーガー選手にストレートを打たれ打球はセンターの頭上を越えます。

するとボールはフェンスとフィールドの間に挟まり、この間に1塁ランナーと打者が本塁へ生還。しかしセンターのディーン選手はボールが挟まったことを猛アピールしプレーの中断を要求、その後審判は2塁打と判定しました。

リプレー検証もありましたがグラウンドルールで判定は変わらず、2塁3塁で試合再開となりました。

このシーンについてロバーツ監督は「素晴らしかった」と話しつつ「ただし実際にはそのボールを処理しプレーを続けるべきで、現在のルールでは詰まったボールをリプレーで検証することも可能です」と冷静に答えます。

それでも「しかし彼はボールがフェンスに挟まっていることを認識していましたし、外野審判もボールが止まっていたと判定したため、結果うまくいきました。確かに優れた状況判断だったと思います」と話しました。