G−DRAGONが、ワールドツアーのフィナーレとして、ソウル市内でコンサートを開く。世界12カ国で実施しており、最後の舞台が来月12日から3日間、ソウル高尺（コチョク）スカイドームで開催される。

「G−DRAGON 2025 ワールドツアー『ウィーバーマンシュ』ソウルアンコール」で、10日午後8時からファンクラブの前売り、11日午後8時から一般前売りが行われる。

今回のワールドツアーは3月、ソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場でスタートした。8年ぶりの単独コンサートとして、世界各国で熱いステージを展開。以降、東京、大阪、マカオ、シドニー、ロサンゼルス、パリなど、全世界16都市でファンを熱狂させた。

東京ドームでは全席売り切れを記録した。韓国メディアのスポーツ東亜は1日「特にマカオでは、68万人が激しいチケット競争をして、全席売り切れを達成し、ワールドクラスのアーティストとしての存在感を証明した」と報じた。

G−DRAGONは「今回のツアーの始まりも終わりも韓国でするというのが感慨深く、意味が大きい。G−DRAGONとしても、ただのクォン・ジヨン（本名）としても、多くのことを感じて学んだ時間だった。今回のアンコール公演は、そのすべての旅程の最後のページ、本当の最後を飾るチャプターになるだろう。初めて舞台に立ったその震え、そのときめきをそのままに、最後までファンに忘れられない瞬間をプレゼントしたい。文字通り、すべてが注ぎ込まれる舞台になるので、大いに期待してほしい」と話している。