¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç70Âå¤Î½÷¤òÂáÊá Ê¡°æ¡¦ÂçÌî»Ô
Æ±µï¤¹¤ëÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËäÁò¤»¤ºÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡°æ¸©ÂçÌî»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷¤¬1Æü¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡°æ¸©ÂçÌî»ÔÃöÅç¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷76ºÐ¤Ç¤¹¡£½÷¤Ï10·î¾å½Ü¤´¤í¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢10·î31Æü¤Þ¤ÇËäÁò¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÂ²¤¬½÷¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½÷¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷¤Ï40Âå¤ÎÂ©»Ò¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¸½ºßÉ×¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï°äÂÎ¤¬É×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£