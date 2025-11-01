¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡×NHK²òÀâ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¶Á¤¤¤¿üþÄËº¨¤Î¥ß¥¹üþ¤òÃÇºá¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¡×
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤âÄËº¨¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ10·î31Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë3¾¡3ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¡¢¾¡Éé¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï9²óÆó»à¤ÇÆóÁö¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÎÝ¤ËÌá¤ì¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥ß¥¹
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢8²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â²ó¤ò¤Þ¤¿¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿²ó¤Þ¤¿¤®¤Î9²ó¤Ï»àµå¤ÈÆóÎÝÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£1¿ÍÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤òÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾°¤â°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£
¡¡Â³¤¯¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÀõ¤¤º¸Èô¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤¤¿¡£¤³¤³¤Çº¸Íã¤ò¼é¤ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢ÆóÁö¤Î¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Çµ¢ÎÝ¤Ç¤¤º¡¢3¥¢¥¦¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬Âç´î¤Ó¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ç®Àï¤Ï¶Ã¤¤ÎËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢NHK¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÅØ¤á¤¿ÅÄ¸ýÁÔ»á¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡×¡ÖÁöÎÝ¥ß¥¹¡×¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Î´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡Æ±¥×¥ì¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º¸Íã¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ÎÏ¢·¸¤ÎÎÉ¤µ¤â¸÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ß¥¹¤«¤é¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡²¾¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¼¡ÂÇ¼Ô¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄËº¨¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£ÆóÁö¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤ËÂÇµåÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
