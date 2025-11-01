¡ÖÂç¤¤Ê¾Î»¿¤ò¡ª¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹28ºÐ¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬¡ÈÃÍÀé¶â¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¡¡ÊÆ¿Íµ¤SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥²¡¼¥à7ÆÍÆþ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×
ÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¸å¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë½Ð¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó(C)Getty Images
¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î31Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤ËÎ×¤ß¡¢3-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ3¾¡3ÇÔ¡£·èÃå¤ÏÆ±11·î1Æü¤ÎÂè7Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÇµå¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¡£3ÈÖ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Ë»àµå¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤ÏÃæ±Û¤¨¤Î¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Î¾¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¤ËÂåÁö¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¹¥È¥í¡¼¤ËÂ³¤¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤â¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4ÈÖ¼ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤òÅêÆþ¡£°ìÈô¤Èº¸Ä¾¤«¤é¤ÎÊ»»¦¤È¤¤¤¦¡È¿À¥ê¥ê¡¼¥Õ¡É¤Ç¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿28ºÐ¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ø¤Î»¿¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô20Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëÊÆ¿Íµ¤SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØBaseball Quotes¡Ù¤ÏX¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾Î»¿¤ò¡ªÈà¤Ï9²óÎ¢¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Èà¤ÏÈ½Äê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤¤¡¢¥²¡¼¥à7ÆÍÆþ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡ÖÌîµåIQ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡×¡ÖMVP¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÃË¤À¡ª¡×¡Ö¡Êº¸Íã¤Î¡Ë¥¥±¤â¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£Èà¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]