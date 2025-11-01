おすわりマスコットやトレカホルダーも！『ハズビン・ホテルへようこそ』POP UP SHOP開催

先日シーズン2の配信が始まり、さらなる盛り上がりを見せている海外アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』のPOP UP SHOP開催が決定した。

アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』本国版声優【一覧】海ドラファンおなじみの俳優も！ 配信されるやいな、SNSでトレンド入りを果たすなど、超話題沸 … アニメ『ハズビン・ホテルへようこそ』本国版声優【一覧】海ドラファンおなじみの俳優も！

異色のブラックコメディな世界観にどっぷり浸かれる期間限定ショップ

今回のPOP UP SHOPでは、主人公のチャーリーをはじめ、彼女の恋人であるヴァギー、ラジオデーモンの異名を持つアラスター、セクシー俳優のエンジェル・ダストなど、個性豊かなキャラクターたちにフィーチャー。マスコット、アパレル、生活雑貨など、日常でも作品の世界観を楽しめるグッズを多数用意した。会場内には、本作の監督であるヴィヴィアン・メドラーノ氏の直筆サインの展示も予定している。

今回のグッズは、シーズン1の印象的なシーンを中心に展開されるほか、二頭身でぷにぷにとしたタッチの新たな描き起こしイラストを使用したアイテムも登場する。

さらにノベルティも！ 商品を2,200円（税込）ご購入ごとにトランプ風クリアカード（全11種）をランダムで1枚プレゼント予定。詳細は、株式会社Juice公式X（@Juice_inc_）で告知するとのこと。

『ハズビン・ホテルへようこそ』POP UP SHOP概要

『ハズビン・ホテルへようこそ』配信情報

タイトル『ハズビン・ホテルへようこそ』POP UP SHOP会期2025年11月7日（金）〜11月24日（月）会場池袋PARCO本館6F 0％ IKEBUKURO （東京都豊島区南池袋1-28-2）営業時間11：00〜21：00主催・企画制作株式会社グレイ・パーカー・サービス協力株式会社Juice特設サイト https://info.grayparkaservice.com/hazbinhotel/ikebukuro/

『ハズビン・ホテルへようこそ』はシーズン1がPrime Videoで見放題配信中。シーズン2は10月29日（水）より毎週2話ずつ新エピソードが配信中。（海外ドラマNAVI）

