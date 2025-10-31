『SUITS／スーツ』ハーヴィー・スペクターより優れた海外ドラマの弁護士【5選】

人気法廷ドラマ『SUITS／スーツ』では、9シーズンにわたりハーヴィー・スペクター（ガブリエル・マクト）が企業訴訟の世界で“無敗”の弁護士として君臨した。ウォール街でも一目置かれる存在となった彼だが、海外ドラマの中には、そんなハーヴィーをも凌ぐ才腕とカリスマを持つ弁護士たちがいる。ここでは、ハーヴィー・スペクターよりも“優れた”と評される5人の弁護士を紹介しよう。

『SUITS／スーツ』ハーヴィー・スペクターより優れた弁護士

『リンカーン弁護士』ミッキー・ハラー

ロサンゼルスの刑事弁護士ミッキー・ハラー（マヌエル・ガルシア＝ルルフォ）は、事件を勝ち取るために必要な証拠を執拗に追い求めるため、常に高級車リンカーンを乗り回している。それが由来となり、彼には「リンカーン弁護士」というニックネームがついている。

ミッキーはアメリカの司法制度を信用していないため、規則通りに物事を進めず、その結果、政府機関と頻繁にトラブルを起こす。しかし彼は類まれな弁論術を持ち、法廷での最終弁論で敗北寸前の状況から、見事に勝利を掴み取ることも少なくない。

『ベター・コール・ソウル』キム・ウェクスラー

『ブレイキング・バッド』のスピンオフシリーズ『ベター・コール・ソウル』に登場する弁護士のうち、少なくとも3人はこのリストに名を連ねることができるだろう。主人公ソウル・グッドマンは交渉の場ではほぼ無敵なうえクリエイティブな思考の達人、そして彼の兄チャック・マギルは、おそらく法律そのものを最もよく理解している人物である。

しかし、キム・ウェクスラー（レイ・シーホーン）は、このシリーズの中で最もオールラウンドな法律専門家だといえる。キムは、その反撃スタイルでしばしば事件の流れを一変させる、卓越した戦略家だ。同時に、彼女は細部にまで目が行き届き、金融に関する深い知識を持つ、熟練の交渉者でもある。

『グッド・ワイフ』『グッド・ファイト』『エルズベス』エルズベス・タシオニ

『グッド・ワイフ』で初登場したエルスベス・タシオニ（キャリー・プレストン）は、スピンオフ第1弾『グッド・ファイト』にも再登場し、スピンオフ第2弾『エルズベス』では主人公に抜擢されるほど個性的で魅力的。

エルズベスの鋭い知性と事件の矛盾点を暴く素晴らしい能力は、彼女の奇抜で風変わりな言動の裏に隠れている。3つのドラマのどのストーリーラインでも最高の弁護士として描かれている彼女は、直感に従って事件のパターンや潜在的な抜け穴を見抜く。人々は彼女がこの結論に至る過程を完全には理解できないかもしれないが、やがてその独特な手法を信頼するようになる。

『LAW&ORDER ロー＆オーダー』ジャック・マッコイ

サム・ウォーターストンが長年主演したこのシリーズの人気は絶大で、サムが演じるジャック・マッコイが『LAW&ORDER ロー＆オーダー』で見せた最高の瞬間は今や伝説となっている。この手強い地方検事は法廷では猛烈な闘志を見せる一方で、同じくらい強い道徳観を持ち、起訴対象の被告人の福祉を気遣い、自らの部署内の腐敗と戦う。ジャックはテレビドラマにおける弁護士像の典型的なヒーローであり、法廷での立ち振る舞いには、法の正義だけでなく、人としての思いやりや信念までもが息づいている。

『ボストン・リーガル』アラン・ショア

ジェームズ・スペイダーがテレビ界で初めて演じた象徴的なこの役は、最も型破りで輝かしい弁護士の一人である。テレビ史上最高の法廷弁論家とも言えるアラン・ショアは非常に神経質で、法律事務所の上司たちにとっては扱いにくい頑固者だ。しかし、ショアは並外れた能力があり、確固たる証拠を得るために必要であれば、ルールを曲げることも厭わない。傲慢な態度を見せることもあるが、根は誠実で情に厚く、どんな依頼にも真摯に向き合う人物だ。法廷での発言は、個々の事件を超えて、常に社会全体が抱える問題へと視線を向けさせる力を持っている。

