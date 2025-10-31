【2025年11月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ
Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2025年11月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。
【2025年11月】アマプラで配信予定の海外ドラマ・洋画｜『マクストン・ホール』シーズン2がついに開始！
Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ …
シネフィルWOWOWプラスで2025年11月に配信予定の海外ドラマ
『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』
シーズン1：11月1日（土）配信開始
シーズン2：11月15日（土）配信開始
シーズン3：11月29日（土）配信開始
豊富な知識と洞察力を持つ犯罪学者が、かつて教え子の刑事の依頼で難事件の解明に挑む。ベルギーの人気シリーズをイギリスに舞台を移してリメイクしたミステリー。
制作年：2021年 製作国：イギリス
出演：ベン・ミラー／エマ・ナオミ／バーニー・ホワイト／サラ・ウッドワード
配信作品一覧
■11月1日（土）配信開始
『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜』シーズン1
『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン1
『図書館司書探偵 オーロラ』#1~6
『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン1
■11月15日（土）配信開始
『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜 』シーズン2
『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン2
『図書館司書探偵 オーロラ』#7~12
『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン2
『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン1［吹替版］
■11月29日（土）配信開始
『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン3
（海外ドラマNAVI）
Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.