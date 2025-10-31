【2025年11月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2025年11月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

シネフィルWOWOWプラスで2025年11月に配信予定の海外ドラマ

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』

シーズン1：11月1日（土）配信開始

シーズン2：11月15日（土）配信開始

シーズン3：11月29日（土）配信開始

豊富な知識と洞察力を持つ犯罪学者が、かつて教え子の刑事の依頼で難事件の解明に挑む。ベルギーの人気シリーズをイギリスに舞台を移してリメイクしたミステリー。

制作年：2021年 製作国：イギリス

出演：ベン・ミラー／エマ・ナオミ／バーニー・ホワイト／サラ・ウッドワード

配信作品一覧

■11月1日（土）配信開始

『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜』シーズン1

『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン1

『図書館司書探偵 オーロラ』#1~6

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン1

■11月15日（土）配信開始

『暗号探偵クラブ〜女たちの殺人捜査〜 』シーズン2

『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』シーズン2

『図書館司書探偵 オーロラ』#7~12

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン2

『モルガン 天才捜査コンサルタントの殺人事件簿』シーズン1［吹替版］

■11月29日（土）配信開始

『犯罪学者テンペスト教授の事件ファイル』シーズン3

