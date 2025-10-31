『イエロージャケッツ』シーズン3、予告編が公開！

米Showtimeの人気ドラマ『イエロージャケッツ』シーズン3（全10話）が11月7日（金）よりU-NEXTにて配信開始。配信に先駆け、字幕版予告編が公開された。

『イエロージャケッツ』シーズン3【概要】

遭難した女子サッカーチームのサバイバルと、25年後の生存メンバーに巻き起こる怪異を描く、2022年度エミー賞7部門にノミネートを果たしたホラーサスペンスの新シーズン。食糧不足の冬を越すため始まった“犠牲者選び”で、過去編のサバイバルは前シーズン以上の波乱の展開を迎える。

また現在編では前シーズンから続投のメラニー・リンスキー、クリスティーナ・リッチ、タウニー・サイプレス、イライジャ・ウッドに加え、新登場の生存者役に、映画『ミリオンダラー・ベイビー』のヒラリー・スワンクがシリーズ初参戦。

前シーズンから続投の本名陽子、小林ゆう、田村ゆかり、朴璐美、白石涼子、浪川大輔など、人気声優が出演する日本語吹替版も同時配信。本シーズンのラストで選ばれる”クイーン”が、シーズン1第1話に登場する犠牲者で、長編にわたって回収される伏線にも目が離せない！

『イエロージャケッツ』シーズン3 予告編

https://youtu.be/YXpzTx0D8AU

『イエロージャケッツ』シーズン1〜2はU-NEXTで配信中。（海外ドラマNAVI）

