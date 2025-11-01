◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗の崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で薄氷の勝利をもぎ取り、３勝３敗で１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇に逆王手をかけた。

山本由伸投手（２７）が先発で６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新。ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、３打数１安打１四球だった。

試合後、ロバーツ監督は山本について「実際とても良かったと思う。ブラディ（ゲレロ）の打席、ビシェットの打席を経て確かに６回を切り抜けた。しかし、私はロブレスキを回の頭から投げさせたかった。それに７回で彼（山本）の残したランナーを誰かに処理させることに気が進まなかった。今夜の彼の仕事は終わったと感じたのだ」と明かした。「プレーオフで山本を降板させることは決して容易（な判断）ではない。しかしロボ（ロブレスキ）がここ最近見せている投球と彼の自信、私は彼を信頼している。あの打順相手には彼が適任だと感じた」と継投策を説明した。