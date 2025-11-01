◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に「1番・DH」で先発出場。負ければWS連覇の夢が消滅する一戦で1安打1申告敬遠で勝利に貢献。投手陣は先発の山本由伸投手（27）が6回5安打1失点、佐々木朗希投手（23）が救援登板で相手打線を封じた。これで3勝3敗のタイとし、球団史上初、MLBでは3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのWS連覇に逆王手をかけた。

大谷は10月28日のWS第4戦に先発。6回6安打4失点で敗戦投手となった。大谷が第7戦に登板すれば中3日での登板となる。試合後の記者会見で、ロバーツ監督は大谷を先発起用する可能性について言及。第7戦で先発予定だったグラスノーをこの日救援起用したことで、第7戦の投手起用法を問われると「まだはっきりはしていない」と説明。その上で「ただ、グラスノーは明日も投げられる。全員が出られる状態」と話した。この日先発した山本の連投については「ない」と否定したが、大谷の先発登板の可能性については「可能性はある」と明言。大谷ルールも踏まえて先発の可能性の方があり得るかと問われると「その可能性もある。確定はしていないが、可能性としてはある」と先発登板させる可能性を示唆した。グラスノーの先発登板についても「彼も明日投げる可能性がある。全員に可能性がある」と説明した。

ニューヨーク・ポスト紙のジョエル・シャーマン記者は、自身のXで「ドジャースの現在の計画は、大谷を短い休息で第7戦に先発させることだ」と投稿。別の投稿で「大谷は先発すれば指名打者として試合に残り続けることができる一方、リリーフで登板し、その後他の守備位置に移ることなく投手として交代した場合はDHを失うというルールがあるため、ドジャースにとって彼を先発させることが最も理にかなった選択だ」とドジャースが大谷を先発登板させる理由を説明した。

救援登板した場合は降板後にDHとして残れず、出場を続ける場合は野手で出場する必要があるが、先発登板なら降板後もDHとして出場を続けることができる。大一番での大谷の起用法にも注目が集まる。