ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。6回96球を投げて5安打1失点と試合をつくり、負ければ連覇消滅の崖っぷちの一戦で好投。チームは右腕の力投もあり接戦をものにして勝利し、対戦成績を3勝3敗のタイに戻し逆王手をかけた。ウィル・スミス捕手（30）は山本の投球に賛辞を送り、運命の第7戦に向けての意気込みを示した。

ゲームセットの瞬間、スミスは右拳を握り、何度も地面に向けて振り下ろした。負ければWS連覇が消える崖っ縁の一戦。抜群の安定感で試合をつくり、6回5安打1失点と好投した山本について「すごく良かったと思う。1点は取られたけど、6回をしっかり投げ切ってくれた。チームが今日必要としていた内容だった。ここ最近みたいな完投ではなかったけど、6回まで強いピッチングをしてくれた。それで十分だったよ」と笑顔だった。

打でも力強く山本を援護した。0―0の3回、前の打者・大谷が申告四球で歩かされ、2死一、二塁の場面で打席に立った。「ある程度シナリオを考えてた。ミギー（ロハス）が凡退したら翔平を歩かせるだろうと思ってたから、準備はできていたよ」。ガウスマンのスプリットを捉え、左翼線への先制二塁打。2死満塁からのベッツの2点打にもつながる一打だった。

一方で8回から3番手として登板した佐々木朗希には普段との違いを感じていた。「これまで見た中ではベストの状態ではなかったと思う。特にポストシーズンでの彼と比べるとね。とにかく攻め続けて、ストライクを取れるゾーン、スプリットが落ちる位置、空振りを狙えるコースを見極めながら試合を組み立てた。8回をゼロに抑えたのは大きかった」。最高の状態でなくても、最大限に長所を引き出すリードを心がけた。

延長18回の死闘となった第3戦も含め、ここまでWS全6試合にフル出場。運命の第7戦に向け「ワクワクしてるよ。最高の舞台だ。1年間この瞬間のためにやってきた。明日はワールドシリーズを勝ち取るための試合。最高の1日になると思う」と意気込みを示した。