◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗の崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で薄氷の勝利をもぎ取り、３勝３敗で１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、球団としては史上初となるＷＳ連覇に逆王手をかけた。

山本由伸投手（２７）が先発で６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新。ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、３打数１安打１四球だった。

不振で本来の２番から第５戦で３番、そしてこの日は４番に置いたベッツが３回に今年のＷＳ初打点となる２点適時打を放った。采配が的中したロバーツ監督は「彼（ベッツ）とは試合を彼に任せることについて話し合ったが、彼は大きな一打をもたらしてくれた」と絶賛。ベッツをスタメンから外す選択は「全くなかった」とし、「彼とともに生き、彼とともに死ぬからだ。彼を４番に置くことで試合のスピードを落とし、試合が彼の方に向かってくるようにできたと感じた。私はムーキー・ベッツから逃げるつもりはない。彼はあまりにも優れた選手だ」と話した。

第７戦のオーダーについては「様子を見てみよう。まあ、我々が今日やったことは気に入っている」とし、「素晴らしい気分だ。（第７戦で）我々は全てを出し切るつもりだ。プレッシャーや状況に飲まれることはない。我々は１試合に勝つ必要があるだけだ。我々は年間を通じてそれをやってきた。試合がどのように展開するかは分からないが、状況としては試合に勝つことについて、私はこれ以上なく興奮しており、寝て起きて明日野球ができることが楽しみだ」と満足げだった。