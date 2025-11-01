◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

先発した山本由伸投手（２７）は、３登板連続完投勝利とはならなかったが、６回９６球を投げて５安打１失点、６奪三振の好投で勝利投手。日本人最多となるＰＳ６勝目となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、３打数１安打、１申告敬遠で、佐々木朗希投手（２３）も登板して８回から１回０／３を無失点。最後は先発要員のグラスノーを投入して逃げ切った。

注目が集まるのは第７戦の投手の起用法。当初はグラスノーが先発することが有力視されていたが、この日登板したことでスクランブル状態になった。大谷も２８日（同２９日）の第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦で先発して７回途中で９３球を投げて６安打４失点で、中３日での登板についてロバーツ監督は「可能だ」とした。

大谷の起用は短いイニングを投げるオープナーとして先発するか、リードした場面でリリーフして試合を締めくくる抑えのどちらかが濃厚。打者で出場することを考慮すると、先発のマウンドに上がれば、そのまま降板後指名打者として打者として出場し続けられるメリットはある。抑えなどでリリーフ登板した場合には、追いつかれるなどして試合を締めくくれなかった場合は、指名打者が解除されるため、試合に出場するためにはいずれかのポジションを守る必要が出てくる。

ロバーツ監督は先発投手についての明言を避けたが「まだ投手の起用法は決まっていないが、グラスノーは投げられる。（山本を除く）全員が投げられる」と説明。大谷が先発かを問われると「可能だ。まだ決まってはいない」と話し、グラスノーの先発についても「あした投げることは可能」として「全員に（先発の）可能性がある」とけむに巻いた。