『IT／イット』前日譚ドラマ、大ヒット記念！「デニスの怖いYouTube」と最恐ウォッチパーティ開催決定

ホラー映画史上No.1ヒットを記録した『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚を描くHBOオリジナルシリーズ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』が、現在HBO Max on U-NEXTにて独占配信中。この話題作が本国で大ヒットを記録したことを記念し、人気心霊YouTubeチャンネル「デニスの怖いYouTube」（通称：デニ怖）との最恐コラボレーション企画が緊急決定した。

米本国で歴代3位の視聴者数

スティーヴン・キングの原作小説をもとに映画化された『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』は、全世界興行収入7億ドルを超える大ヒットを記録し、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」はホラーアイコンとして世界中に知られる存在となった。

映画版でペニーワイズを演じたビル・スカルスガルドの続投も決まった『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』は、”それ”ことペニーワイズの誕生の背景と、街デリーに潜む長年の闇が徐々に明かされていく前日譚である。

米国時間10月26日（日）に配信が始まった第1話は、米本国で3日間で570万人が視聴し、グローバル展開のTVシリーズ作品としてHBO Max史上、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』、『THE LAST OF US』に次ぐ歴代3位の視聴者数を記録。この爆速とも言える大ヒットスタートは、本作への期待の高さと、ホラーコンテンツとしての完成度の高さを証明していると言えるだろう。

デニスと一緒に観れば怖くない？最恐ウォッチパーティーに挑め

日本でも10月27日（月）の配信開始直後からSNSで大きな話題を呼んでいる本作だが、この度、大ヒットを受けて人気芸人デニスの心霊YouTubeチャンネル「デニスの怖いYouTube」とのスペシャルコラボが緊急決定した。

11月8日（土）22：30からの「デニ怖とイット観ナイト！ウォッチパーティー」では、都内某所からのホラーな雰囲気での生配信を実施。本国の試写会では、あまりの恐怖に途中退席者が続出したという第1話を、数々の心霊スポットに挑んできたデニスの二人が一緒に視聴するという。彼らが無事に最後まで視聴できるのか、はたまた再び「それ」が現れるのか、注目が集まる。

ウォッチパーティーの開催に合わせ、U-NEXT公式YouTubeチャンネルにて第1話（吹替版）の期間限定特別公開が決定したことも朗報である。視聴者は、HBO Max on U-NEXTでの本編、またはU-NEXT公式YouTubeチャンネルでの特別公開版のどちらかから第1話を再生し、ウォッチパーティーに参加することが可能だ。

さらに、U-NEXT海ドラアカウント（@unext_kaidora）をフォローし「#デニ怖とイット観ナイト！」のハッシュタグとともに感想を投稿した方の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施される。ファンも初心者も、史上最恐のウォッチパーティーをぜひ体験してほしい。

【デニ怖とイット観ナイト！ウォッチパーティー実施概要】

■ウォッチパーティー配信日時：11月8日（土）22：30〜

■デニスの怖いYouTube URL：https://www.youtube.com/@denikowa

※ライブ配信URLは後日デニスの怖いYouTubeの公式Xでお知らせいたします。

※デニスの怖いYouTubeチャンネルのライブ配信内で第一話の本編映像は流れません。

配信情報

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』（全8話）

★第2話をハロウィーンに合わせて日本時間10月31日16:01より前倒し配信開始！

第1話：好評配信中

第2話：2025年10月31日（金）16:01配信開始

第3話：2025年11月10日（月）11:00配信開始 ※米国サマータイム終了

以降、第8話まで週次で11:00より配信開始

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0234782

