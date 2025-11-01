◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗の崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で薄氷の勝利をもぎ取り、３勝３敗で１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、球団としては史上初となるＷＳ連覇に逆王手をかけた。

山本由伸投手（２７）が先発で６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン（ＰＳ）通算６勝目で日本人最多記録を更新。ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。３―１と２点リードの８回から登板した佐々木朗希投手（２３）は回またぎとなった９回に無死二、三塁の大ピンチを招いて降板したが、第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手で“神リリーフ”を見せて試合を締めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は８回に３試合、１７打席ぶりの安打となる左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、３打数１安打１四球だった。

９回は佐々木が先頭のカークに死球を与え、続くバージャーに中越え二塁打を浴びた。打球がセンターのフェンスまで到達すると、中堅ディーンはボールが挟まって取れないことをアピールした。その間に走者は続々と生還したが、アピールが認められてエンタイトルツーベースに。結果的にはこの“頭脳プレー”が生きた。ピンチで救援登板したグラスノーはまずクレメントを一飛に仕留めると、ヒメネスは左直に打ち取った。二塁走者が飛び出しており、左翼のＥ・ヘルナンデスがランニングスロー。送球は難しいハーフバウンドとなったが、二塁ロハスがつかんで併殺が完成した。リプレー検証の結果も判定は変わらなかった。

試合後、ロバーツ監督は「朗希があまりシャープではないと感じたので、空振りを取れる投手が必要だと判断した。それでグラスノーを選んだ」と継投策について説明。ディーンのプレーについては「素晴らしかった。ただ、現行のルールでは、実際にはあのボールはプレーを続けるのが正解。その後にボールが挟まったかどうかをリプレーで確認できる。とはいえ、彼がボールが挟まったことをすぐに認識していたのは良かったし、外野の審判もすぐにボールデッドを宣告したので、結果的にいい形になった」と振り返った。