「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの佐々木朗希投手は１回０／３を無失点に抑えて勝利に貢献。九回に無死二、三塁のピンチを招いたところで降板したが、後を受けたタイラー・グラスノー投手に助けられた形になった。試合後には「助かったと思いました」と本音を吐露した。

イニングをまたいだ九回、先頭のカークに死球を与えてしまった。敵地が大ブーイングに包まれる中、平静を装った右腕。ブルペンではグラスノーが準備を始めた中、バーガーには高めのフォーシームを捉えられ、左中間へはじき返された。

打球が左中間フェンスとフィールドの間に挟まり、中堅のディーンはすぐさま両手を広げてアピール。エンタイトル二塁打で無死二、三塁のピンチを招いた。

ここでベンチからロバーツ監督が出てきて降板。「２ストライクからのデッドボールがもったいなかったですし、八回みたいに攻められたら大丈夫」と前を向いた佐々木。敵地の歓声は「そこまで気にならなかった」と語り、「マウンドも経験できたので。明日もしっかり準備して。最後なんで。出し切りたい」と力を込めた。

佐々木は八回から登板。１死一、二塁のピンチを背負った中で、ビシェット、バーショーをしっかりと打ち取ってスコアボードにゼロを刻んでいた。