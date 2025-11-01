藤井サチ、美太もものぞく秋コーデに反響「美脚に目が行く」「ニーハイ着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルの藤井サチが10月31日、自身のInstagramを更新。トレンチコートとショートパンツを合わせた秋らしいコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の28歳モデル「絵になる」美脚のぞくショーパン×ニーハイコーデ
藤井は「ずっと行ってみたかった ＠lambert.tokyo 」とつづり、訪れたカフェでのショットを投稿。ドリンクの動画などとともに、トレンチコートにショート丈ボトムス、ニーハイソックスを合わせたコーディネートでスラリとした太ももを覗かせるショットも投稿している。
この投稿に「美脚に目が行く」「脚が綺麗」「何しても絵になる」「お洒落すぎる」「ニーハイ着こなせるのすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
