EXITりんたろー。“渋谷ハロウィン”は「モラルじゃなくてルールで変えていかないと」
お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（39歳）が、10月30日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。“渋谷ハロウィン”について「モラルじゃなくてルールで変えていかないと」と提言した。
番組はこの日、迷惑行為などが相次ぎ、さまざまな規制が進んでいる“渋谷ハロウィン”について、「規制を緩めるべきか？」をテーマに議論。渋谷区長が「いいハロウィンと、よくないハロウィンをしっかり分けて我々も訴求していく」と発言していたことを受け、スタジオでは“規制”と“自由”の線引きについて意見を交わした。
番組MCを務めるEXITのりんたろー。は、「いいハロウィン、よくないハロウィンっていう投げかけだけで調整するのは難しいような気がしていて。モラルじゃなくてルールで変えていかないと」と提言。
一方、相方の兼近大樹は「線引きが難しい」とした上で、「歩きにくいっていうだけで、僕からしたら迷惑。迷惑ハロウィンって人によって感覚が違って、ハロウィンで騒いでいる人たちを見るだけでも迷惑だって思う人たちからしたら、迷惑じゃないハロウィンなんてない」と指摘。自治体として「はっきりさせた方が分かりやすい」とし、「“外で騒いで遊びましょう”で酒を売るようなイベントにするのか、“来ないでください”って綺麗な時間にしておくのか」と方向性を示した。
番組はこの日、迷惑行為などが相次ぎ、さまざまな規制が進んでいる“渋谷ハロウィン”について、「規制を緩めるべきか？」をテーマに議論。渋谷区長が「いいハロウィンと、よくないハロウィンをしっかり分けて我々も訴求していく」と発言していたことを受け、スタジオでは“規制”と“自由”の線引きについて意見を交わした。
一方、相方の兼近大樹は「線引きが難しい」とした上で、「歩きにくいっていうだけで、僕からしたら迷惑。迷惑ハロウィンって人によって感覚が違って、ハロウィンで騒いでいる人たちを見るだけでも迷惑だって思う人たちからしたら、迷惑じゃないハロウィンなんてない」と指摘。自治体として「はっきりさせた方が分かりやすい」とし、「“外で騒いで遊びましょう”で酒を売るようなイベントにするのか、“来ないでください”って綺麗な時間にしておくのか」と方向性を示した。