77歳・笹野高史、ヴィンテージの“高級アメ車”を紹介 SNS反響「アイアンバンパーいいですね〜」
俳優の笹野高史（77）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。“かっこいい車”に出会ったことを報告した。
【写真あり】「アイアンバンパーいいですね〜」77歳・笹野高史が紹介したヴィンテージの“高級アメ車”
自身も白のポルシェを愛車にするなど、車好きである笹野は、「朝から、かっこいい車に出逢ってとてもラッキー」とつづり、ハッシュタグで「#シボレー」「#コルベット」「#スティングレー」と添えた。
この投稿に「クラシックカーでしょうか？お車、お好きですね」「アイアンバンパーいいですね〜」「カッコイイです」などのコメントが寄せられている。
