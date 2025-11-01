53歳、単身スペイン留学で驚愕した「1日5食」という社会のリズム。会社でも学校でも“ランチモード”の特殊な時間

ランチは10分で済ませ、残りの時間は仕事や勉強に充てる。そんな「タイムパフォーマンス」を重視する生き方が、現代の日本では一つの正解とされています。しかし、その効率化の先で、私たちは何か大切なものを見失ってはいないでしょうか。本記事では、53歳で単身スペイン留学したRita氏の著書『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版）より、スペインの多幸感溢れる食文化をご紹介します。

食事のリズムは、1日5食!?

「スペイン人は1日5回、食事をとる」と聞いたとき、それは驚きと共に少し羨ましい響きでもありました。「そんなに何度も食べるなんて、本当に必要なの？」と思いましたが、実際にスペインで暮らしてみると、そのリズムがいかに自然で、そして心と体に優しいかが、少しずつわかってきました。

朝食、第二の朝食、昼食、午後のおやつ、夕食。これらは単なる食事時間ではありません。それぞれに意味と心地よい習慣が宿っているのです。忙しさの中でも、小さな休憩を挟み、誰かと立ち話をしたり、カフェでひと息ついたり。食べることが暮らしと結びついていて、人生を少しずつ味わうための大切な区切りになっている。それが、スペインの「1日5食」という文化なのです。

出所：『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版）

朝はコーヒーとトースト、あるいはチュロスとホットチョコレートなど、軽めの食事から始まります。そのあと10時前後に小休憩。学校や職場でちょっとしたサンドイッチやフルーツをつまみながら、同僚や友人と会話を楽しみます。オフィス街のカフェはちょっとした混雑の時間です。この2回の朝食によって、1日のスタートが心も体もゆるやかに整っていきます。

14時頃になると、いよいよ主役の昼食。前菜から始まり、メイン料理、デザート、そしてコーヒーに続くこの食事は、日常のハイライトのような存在です。

各レストランでは、「Menúdeldía（メニュー・デル・ディア）」という日替わりランチの存在があります。第1皿（前菜）、第2皿（メイン）、デザートの3品を、いくつかの選択肢の中から自由に組み合わせられるスタイル。価格は10〜20ユーロ（約1730円〜3460円）ほどで、バルでもレストランでも気軽に楽しめ、夜に比べれば入りやすいお値段です。

このセットメニューは地域の名産や人気料理が組み込まれていることが多く、味・ボリュームともに大満足。私にとって、仲間や旅行客との食事会では、なくてはならない存在でした。

たとえば「レンズ豆の煮込み→鶏のグリル→プリン」といった家庭的な組み合わせを味わって、現地に住めている嬉しさを感じることがあります。会社や学校も14時前後にいっせいに休憩に入り、まるで国全体が「ランチモード」にスイッチするかのよう。テーブルを囲み、「今日は誰と食べたか」が、その日の満足度を左右するほどです。

17時と21時の夕食

17時〜19時には、軽食タイム。日本で言う、おやつに近い感覚ですが、大人も子どもも当たり前のように楽しみます。トーストや小皿、コーヒーやジュースを手に、再び小さな社交の輪が生まれる。この時間があることで、夕食が遅くても無理なく乗りきれるのです。

夕食は21時以降というのが一般的。最初の頃は「今すぐ何か食べないと倒れる！」という空腹との真剣勝負でした。スーパーで買ったビスケットをこっそりかじりながら、「これって前菜ってことでいい？」と自分に言い訳していたのを思い出します。でも、不思議なもので徐々に慣れ、むしろ、この時間に食事をすることの利点が、少しずつ見えてきました。

日中の慌ただしさが落ち着いた夜、街の空気がやわらかくなる頃、家族や友人と改めて向き合う時間が持てる。日没が遅く、ようやく食卓に小さな灯りがともる中で1日を静かに振り返る時間は、心のリズムまでも整い、明日への力になります。

出所：『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版）

この時間の料理は軽めが多く、トルティージャ（スペイン風オムレツ）や生ハムをつまみながら、お酒を傾け、1日の余韻を味わいます。この1日5食のスタイルは、単に回数が多いという話ではなく、「1日5回、誰かとつながる時間を持つ」という視点が根底にあります。

スペインでは「食べること=幸せの時間」として、あまりにも自然に受け止められています。「太るかな？」より「それ、美味しい？」が優先される世界。食事のたびに罪悪感を抱く文化とは真逆で、ここには“食の自由”がのびのびと息づいています。

美味しく食べて、よく笑い、よく歩く。無理なダイエットに振り回されるより、自分の「好き」を大切にしながら日々を過ごす。それが結果的に健康につながっているという、なんとも肩の力が抜ける生き方。その自然体の美しさに、何度もハッとさせられました。

出所：『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版）

出所：『自由で、明るく笑って過ごす スペイン流 贅沢な暮らし』（大和出版）

食べることでリズムが整い、人との距離が縮まり、せかせかしがちな日常の中に、「ちゃんと立ち止まる時間がある」というだけで、自分の中に小さな余白が生まれる。1日5食の暮らしは、ただの習慣ではなく、生き方そのものだと感じるようになりました。

Rita