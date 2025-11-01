俳優の白河れいさんが今月1日をもって東宝芸能に所属することになったと、公式サイトが公表しました。本人のインスタグラムでも同様に投稿されています。

公式サイトでは「2025年11月1日より、女優の「白河れい」（しらかわ れい）が、東宝芸能に所属することとなりました」と公表。









本人も、公式サイトと自身のインスタグラムにコメントを寄せ「これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に」「今後もお芝居をはじめ一つ一つのお仕事に真摯に向き合いながら」「ひとりの人間としても成長していけるよう精進してまいります」と、抱負を語っています。

白河さんは、今年1月に自身のインスタグラムに、米映画プロデューサーのアンディ・シリアク氏の長編監督デビュー作「Seasons」に出演することを投稿していました。さまざまな時代や国々を舞台に、文化や言語がクロスオーバーする野心的な物語とのことで、東宝芸能の公式サイトでは「2026年以降制作予定」とされています。

