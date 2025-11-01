【バーガーキング®秋限定】4種のきのこ香る「マッシュルームワッパー®」が復活！

バーガーキング®の秋といえば、毎年人気の「マッシュルームワッパー®」シリーズ。今年も4種のきのこを贅沢に使った秋の風物詩バーガーが、10月31日（金）より期間限定で復活。直火焼き100％ビーフパティに焦がし醤油が香る「プレミアムペッパーマヨソース」を重ねた、香り高い一品。さらに、お手頃なJr.サイズや、ボリューム満点のダブルも登場。きのこの旨味とビーフのジューシーさを楽しんで♡

4種のきのこと直火焼きビーフの贅沢コラボ



『マッシュルームワッパー®』は、ローストした2種のマッシュルームにエリンギ、ぶなしめじを加えた4種のきのこをたっぷり使用。

香ばしく直火で焼き上げた100％ビーフパティと重ね、焦がし醤油香る「プレミアムペッパーマヨソース」で仕上げました。

粗挽きブラックペッパーのスパイシーなアクセントがきのこの旨味を引き立て、食欲をそそる味わいに。秋の食材が織りなす濃厚なコクと香りを楽しめます。

「なんでもいきものカフェ」表参道にオープン♪よこみぞゆりの世界が広がる

サイズも選べる！ボリューム派も満足の3ラインアップ



今回登場するのは、3種類！

『マッシュルームワッパー®』（単品840円／セット1,140円）、ビーフ2枚で贅沢な『ダブルマッシュルームワッパー®』（単品1,190円／セット1,490円）。

そしてお手頃な『マッシュルームワッパー® Jr.』（単品540円／セット840円）。

どれも10月31日（金）から全国のバーガーキング®店舗で販売されます（一部店舗を除く）。レタスやトマト、オニオンのフレッシュな食感とともに、秋の味覚をたっぷり堪能して。

サイドも見逃せない！チーズチキンナゲット新登場



同日より、コクのある濃厚チェダーチーズを練り込んだ『チーズチキンナゲット』も期間限定で発売。5ピース320円、8ピース470円、16ピースは特別価格790円（通常940円）で登場します。

ソースはBBQソースかマスタードソースから選べ、バーガーとの相性も抜群。チーズの濃厚なコクとジューシーな鶏むね肉が奏でるリッチな味わいは、秋のご褒美にぴったりです♪

香ばしい秋の味覚で、心も満たされるひとときを



秋の訪れを感じるバーガーキング®の「マッシュルームワッパー®」シリーズ。きのこの旨味と直火焼きビーフの香ばしさ、焦がし醤油の風味が合わさり、まさに“秋限定のごちそうバーガー”。

ボリュームたっぷりのダブルや、気軽に楽しめるJr.サイズなど、気分に合わせて選べるのもうれしいポイントです。サイドメニューのチーズチキンナゲットと一緒に、食欲の秋をおいしく満たしてみては？