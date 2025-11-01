◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、2年連続となる世界一に逆王手をかけた。9回のピンチで佐々木朗希投手（23）の後を継いで登板したタイラー・グラスノー投手（32）は先発で6回1失点と好投した山本由伸投手（27）を大絶賛した。

3―1の9回、佐々木が四球と二塁打で無死二、三塁のピンチを招いたところで降板。後を託されたのは第3戦に先発したグラスノーだった。クレメントを1球で一飛に打ち取ると、ヒメネスのライナー性の打球を左翼手E・ヘルナンデスが捕球。二塁走者・バージャーが飛び出していたことから素早く二塁へ送球し、アウトを奪い併殺で試合を締めた。

グラスノーは試合後、先発した山本について「今日のピッチングはもちろん、シーズンを通して、ポストシーズンも含めて、すごかった。彼と1年ずっと一緒にいて、彼の取り組み方を見てきたから、もう驚きはない」と大絶賛。続けて「彼はこれまで見た中でも最高の投手の1人だし、大事な場面やプレッシャーのかかる局面でも全く動じないで支配してしまう」と精神力の強さにも目を丸くした。

自身はこの日、3球で試合を締め、セーブを記録。総力戦が予想される第7戦について「体の調子はいい。だから、できれば（連投して）投げたいと思っている」と登板を志願。連投をしたのはいつが最後かという質問には「思い出せないな。もしかしたら今まで一度もないかも」と明かし「とはいえ、今日はブルペンでたくさん投げたわけじゃない。試合でも3球投げただけ。だから全然平気」と問題がないことを強調した。