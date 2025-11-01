◇第41回大阪高校女子駅伝（2025年11月1日 ヤンマースタジアム長居・長居公園周回道路の5区間21・0975キロ）

薫英女学院が大会新記録および大阪高校新記録となる1時間7分13秒で20連覇を達成した。女子800メートル日本記録保持者の久保凛（3年）を2区起用した東大阪大敬愛が2位となった。

薫英女学院は1区（6キロ）の河村璃央（かわむら・りお）3年）が区間新に迫る19分5秒でトップを独走。2位と55秒差でタスキをつないだ。

2区（4・0975キロ）の村井和果（むらい・あいか、2年）は久保と同じ区間を走り、区間新の13分3秒をマーク。3区（3キロ）の田谷玲（たや・れい、2年）が9分27秒、4区（3キロ）の黒葛原唯夏（つづらはら・ゆいか、3年）が9分21秒といずれも区間新を叩き出した。

5区（5キロ）の福本真生（ふくもと・まい、2年）も区間トップの16分17秒で走りきり、最後は笑顔でフィニッシュ。河村は「優勝できてうれしい」と声を弾ませた。

過去2度の優勝を誇る全国高校駅伝で、昨年は3位だった薫英女学院。悔しさをバネにチーム力を高め、河村は「今年はメンバー外の選手も力があって、活気ある練習ができている」という。

3度目の頂点に向け、安田功監督は「優勝のチャンスはあると思う。そこを目指して頑張っていきたい」と抱負を語った。