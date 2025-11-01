¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×25ºÐÇÐÍ¥¤¬Ä¶Ã»È±¡¡´Ý´¢¤ê¤¬¿¤Ó¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¾®³ØÀ¸°ÊÍè10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¡×¤È¾È¤ì¤ë
ÇÐÍ¥µþÅµÏÂ¶ê¡Ê¤¤ç¤¦¤Æ¤ó¡¦¤ï¤¯¡¢24¡Ë¤¬1Æü¡¢Ä¶Ã»È±¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖµþÅµÏÂ¶ê¡¡2026¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿µþÅµ¤Ï¡¢´Ý´¢¤ê¾¯¤·¿¤Ó¤¿È±·Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Á°È±¤òÍ¥²í¤Ë¤¿¤é¤¹¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¡Ö»Å»ö¤ÇÃ»¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï´Ý´¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì°ÊÍè10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢8·î¤ËÅÔÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÎãÇ¯¤Ï²¦Æ»¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØËÍ¤Î¹¥¤¤Ê±Ç²è¤È²»³Ú¡Ù¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀ¤È¤«¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÏÂ¤½ÐÍè¤ë±Ç²è¤Î±ÇÁü¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥¬¥Ã¥Ä´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ï¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥±¼Ì¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò20¸õÊä¤¯¤é¤¤µó¤²¤Æ¡¢12Ëç¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
ÎãÇ¯¤ÏÊÉ¤«¤±¤ÎÂç¤¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿È¶á¤Ë¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¥Ç¥¹¥¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇØ·Ê¤¬ÀÖ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤âÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£12¥«·î¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤«¤Ê¤È¡£6·î¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡£
ÍèÇ¯¡¢2026Ç¯¡ÊÎá8¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î½é¿´¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷Ï¤¡¢Á¬Åò¡¢¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ¤Ë2¡¢3²ó¤Ï¥Õ¥é¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
µþÅµ¤Ï15Ç¯¡ÊÊ¿27¡Ë¡ÊÊ¿27¡Ë¤Î¡ÖBe the next FOR¡ùSTAR¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢17Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡¢Ï¯ÆÉ·à¡Ö¤Þ¤¿¡¢ºù¤Î¹ñ¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£