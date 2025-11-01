山田洋次監督が１日、東京・葛飾柴又の特設会場で開催された「寅さんサミット２０２５」でヒコロヒー、北山雅康とトークショーを行った。

山田監督が登場すると観客からは「監督ー！」のかけ声。びっしりと詰めかけた寅さんファンを見渡し、山田監督も笑顔になった。

大の寅さん好きのヒコロヒー。山田監督は「男はつらいよ」シリーズにヒコロヒーを出すとしたら寅さんの娘にすることを提案。「顔が美人だからあいつ（寅さん）の子じゃないかもしれないけど、ちょっとおかしいところは似てるね」と山田監督からお墨付きをもらったヒコロヒーは「光栄です」と恐縮。

さらに、山田監督は「役もどんな役でも面白い人だと思うけども、この人と脚本を書いたら楽しいんじゃないかなと思うな。そういうイメージをたくさん持ってる方なんじゃないかな。喜劇の脚本ね」と提案し、ヒコロヒーは「そのお言葉を胸にいっぱい書きます。これは一生胸に刻むお言葉になりました」と喜んだ。

山田監督の最新作で「寅さん」の妹を演じていた倍賞千恵子と木村拓哉が出演する映画「ＴＯＫＹＯタクシー」が２１日に公開となる。山田監督は「木村拓哉くんはひたすら受ける芝居をして、倍賞さんは寅さんでは寅がわーわー言うのを受け止める役だったけど、この映画では倍賞さんがわーわー言う役割。ふたりとも今までやったことのない役割をしてくれている映画」と紹介。

また、木村について「ひとつの考え方をきちんと持ってる。現場ではとてもまじめ。わがままなことは絶対言わない。自分の出番が終わっても、みんなが終わるまでセットにいてくれるような、ちょっとスターとしては珍しいですね、あんなまじめな人はね。『映画作りのときは俺はこういうふうに振る舞うべきだ』という考えを持ってる男。とても気持ちよく仕事が出来ました」と語った。