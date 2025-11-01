タレントの井上咲楽が１日、都内で料理本「井上咲楽の発酵、きょう何作る？何食べる？」（ｏｒａｎｇｅｐａｇｅ刊）の出版記念イベントを行った。

発酵食品に関する連載をきっかけに、書籍化が決定。料理レシピ本大賞を受賞した「井上咲楽のおまもりごはん」（主婦の友社刊）に続く自身２作目の料理本となった。

本の帯には、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおがコメントを寄せた。「ご近所さんなんですよ。よく物々交換、お裾分けをよくし合っている仲」と意外な関係を告白。最近の交換事情を「（伊達から）仙台の油揚げをいただいたり、私が梅の時期は梅ジャムをお裾分けさせてもらったり。こないだ北海道で塩辛を作ったからそれを渡さないとな」。

互いに仕事が忙しいことから、直接会わずに家の前に置くことが多いというが「いつか伊達さんの家を台所泥棒させてもらって、子どもに人気なオムライスを伊達さんのお子さんにも食べていただきたい」。井上は一番歳が離れた中学生の妹も好きという、塩こうじオムライスを伊達家に振る舞う計画を明かした。