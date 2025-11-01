今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。大会を特別協賛する長谷工グループは、出場校に各校のユニホーム、タスキと応援メッセージをペットボトルにデザインしたミネラルウォーターを２４本入り６ケースをプレゼントした。全チームの選手、監督に大好評だった。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口智規（４年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。