JR東日本が利用客が少なかった鉄道路線の昨年度分の収支状況を公表しました。山形県内の路線では羽越線の鶴岡駅と新潟県の村上駅の区間が、JR東日本管内で最大となるおよそ55億円の赤字で、公表された6路線11区間全てが赤字でした。



公表されたのは、昨年度、1キロあたり1日の平均乗客数が2000人未満だった区間の収支状況です。

区間別に見ると、羽越線は鶴岡駅から新潟県の村上駅までの間が55億1400万円の赤字となり、公表されたJR東日本管内の路線区間の中で最も大きい赤字でした。





公表された山形県内の6路線、11区間すべてが赤字となっています。奥羽線は、去年8月からことし4月までバスでの代行輸送を行っていた新庄駅から秋田県の湯沢駅までの間が22億2700万円の赤字。米坂線は、米沢駅から長井市の今泉駅までの間が5億9900万円、豪雨被害の影響で2022年8月からバスでの代行輸送を行っている今泉駅から小国駅までの間が3億9200万円の赤字でした。一方、37年前の1987年度と比較した1日あたりの平均利用客数も公表された山形県内すべての路線で減少しています。山形県内で減少率が最も大きいのは奥羽線の新庄駅と秋田県の湯沢駅の間、陸羽西線の新庄駅と余目駅の間で、いずれも95％の減少でした。