◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとの第6戦に3―1で勝利し、3勝3敗とした。4番に入ったムーキー・ベッツ内野手（33）が3回に貴重なタイムリーを放ち、勝利に貢献した。第7戦は1日（日本時間2日午前9時開始予定）に行われる。

0―0の3回。スミスの左翼線適時二塁打で1点を先制してなお2死満塁の場面で打席を迎えた。ブルージェイズ先発のガウスマンにカウント1ボール2ストライクと追い込まれながら、5球目、高めの直球を左前に運ぶ2転適時打。今シリーズ初打点で先発・山本に大きな3得点をプレゼントした。

ここまでシリーズ打率.130。4番はRソックス時代の17年10月9日、アストロズとの地区シリーズ第4戦以来、2944日ぶりのことだった。

試合後、ベッツは「チームのみんなが出塁してチャンスを作ってくれたことに感謝したい。本当にチーム全体でつかんだ勝利で、その一部になれたのがうれしい」と語った。

そして第7戦へ「あっちのチーム（ブルージェイズ）は本当に強い。準備万端だし、僕らも同じように準備をしなきゃいけない勝った今も気持ちはリセットして、明日もう一度集中するだけだ」と表情を引き締めた。