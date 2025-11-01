◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、2年連続となる世界一に逆王手をかけた。9回のピンチで佐々木朗希投手（23）の後を継いで登板したタイラー・グラスノー投手（32）は勝利に安堵した。

3―1の9回、佐々木が四球と二塁打で無死二、三塁のピンチを招いたところで降板。後を託されたのは第3戦に先発したグラスノーだった。クレメントを一飛に打ち取ると、ヒメネスのライナー性の打球を左翼手E・ヘルナンデスが捕球。二塁走者・バージャーが飛び出していたことから素早く二塁へ送球し、アウトを奪い併殺でゲームセット。このプレーについて、グラスノーは「最初は（左前に）落ちるかと思ったんだ。でも見ていたら、すごく際どかったけど、キャッチしてすぐ送球してアウトにした。ちょっと信じられなかったね」と自身も驚きのプレーだったと振り返り「打球が飛んだ瞬間、“ヒットになりそうだな”と思ったけど、結果的にダブルプレーになって良かった」と安堵の笑みを見せた。

その瞬間の心境は「正直、考える時間なんてなかったよ。“ヒットにならないでくれ、頼む”って思っただけ。ヒットじゃなかった。ナイス・ダブルプレー。そんな感じかな」ととりあえず安打にならないことを願っていたと笑い、野手陣に感謝した。

この日はブルペンで待機する展開となり「フィラデルフィア（フィリーズとの地区シリーズ）で似たような経験をしたけど、ちょっとワイルドだったね」と回想。「正直、自分が登板するとは思っていなかった。最初はそんな気配もなかったし。でも最後の最後に終盤にちょっと展開が危なくなってきたとき、“これは本当に出番があるかもしれないな”と思った。ブルペンから試合を見るのもいい経験だよ」と滅多にない経験に満足していた。

ロバーツ監督は崖っぷちの一戦ながら「リラックスすることが大事」と語っていたが、冷静さを保つ難しさについては「自分はあまり“状況”のことを考えないようにしてる。今どんな場面かとか、何が懸かってるかとかを意識しすぎないようにして、ただ一球一球しっかり投げることだけ考えてた。しっかり投げられれば結果は付いてくると思ってる。だから正直、あのとき試合の状況がどうとかは全然考えてなかった」と振り返った。