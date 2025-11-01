コットン・きょん、第1子男児誕生を報告「子きょん誕生日！！！」「母子共に健康です！！」【報告全文】
お笑いコンビ・コットンのきょん（37）が1日、自身のSNSを更新。第1子誕生を報告した。
【写真】出産時の母子の写真を添え、第1子誕生を報告したコットン・きょん
きょんは「子きょん誕生日！！！」「母子共に健康です！！」と報告。「育児に仕事にがんばります」と意気込んだ。
また妻のまつきりなも、同じタイミングでインスタグラムを更新。「無事出産が終わりました」とし、「とってもおだやかで可愛い男の子が一緒に頑張って元気に産まれてきてくれました！」と伝えた。
コットンは、きょんと西村真二によるお笑いコンビ。2012年結成。21年4月、ラフレクランより現名称に改名。きょんの趣味は「絵描き、曲作り、料理、ファッション」、特技は「卓球（県ベスト4）、サッカー（県選抜）、バランスボール（乗った状態でラーメンを食べる）、縄跳びしたままブラジャーを外す」。
まつきりなは、岡山県出身。おかやま観光特使、つやま産業支援センター特命大使。ウィスキー検定3級を取得。飾らない気さくな性格で、SNSでのメイク動画や一人飲み動画では、自身のエピソードを交えたトークが人気のコンテンツとなっている。そのほか短編映画『触れた、だけだった。（純猥談）』への出演やABEMAのプロレス中継に加え、多数広告にも出演。
2人は今年7月に結婚＆妊娠を発表していた。
■きょん報告全文
子きょん誕生日！！！
母子共に健康です！！
育児に仕事にがんばります
■まつきりな報告全文
ご報告 無事出産が終わりました
とってもおだやかで可愛い男の子が
一緒に頑張って元気に産まれてきてくれました！
周りの方々の応援の声とサポート、そしてなにより
夫と母親立ち合いの中で初めてのお産が出来たこと、本当に心強かった
写真は母がたくさん撮ってくれていた...
身体の回復と、今しかない時間を大切に専念させてもらいます！
よし、これからだ！えいえいおー！！！
