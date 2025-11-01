レイカーズがNBAカップ白星発進…ドンチッチ復帰戦で44得点、八村は38分出場9得点

11月1日（現地時間10月31日）、「エミレーツNBAカップ」のグループプレーが開催され、ウェスト・グループBではロサンゼルス・レイカーズとメンフィス・グリズリーズが対戦。敵地に乗り込んだレイカーズが117－112で今大会初戦を制した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、八村塁、デアンドレ・エイトンを先発起用。50－46とリードしていた第2クォーター残り5分から0－19のビッグランで逆転を許すも、14点差で迎えた第3クォーターにドンチッチが起点となり猛追。形成逆転した第4クォーターには、ドンチッチが40得点の大台に乗せる3ポイントシュートで2ケタ点差までリードを広げて逃げ勝った。

直近の3試合を負傷欠場していたドンチッチは、復帰戦で3ポイント6本の成功を含む44得点12リバウンド6アシストをマークし、開幕からレギュラーシーズン公式戦を含め3試合連続40得点超え。ドンチッチ不在の試合で得点を量産していたリーブスも21得点で加勢した。

なお、八村は38分5秒のプレータイムで、9得点3リバウンド1アシスト1スティール1ブロック。3ポイントシュート4本中2本の成功で、出場中の得失点差を表すプラスマイナスは+7をマークした。

敗れたグリズリーズは、チーム最多16得点を挙げたジェイレン・ウェルズとジョック・ランデールを筆頭に6選手が2ケタ得点を挙げたものの、ホームで黒星スタート。第2クォーターだけで42得点を奪った一方、後半は43得点にとどまり、勝負どころでの粘りを欠いた。

レイカーズのNBAカップ次戦は、15日のニューオーリンズ・ペリカンズとのアウェーゲーム。グリズリーズは8日にホームでダラス・マーベリックスとグループプレー第2戦で激突する。

■試合結果



レイカーズ 117－112 グリズリーズ



LAL｜31｜24｜34｜28｜＝117



MEM｜27｜42｜22｜21｜＝112





【動画】ドンチッチ躍動…レイカーズのNBAカップ初戦ハイライト映像