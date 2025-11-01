昨季からフットボール本部本部長を担当…G大阪が松田浩氏の契約満了を発表
ガンバ大阪は1日、常務執行役員フットボール本部本部長の松田浩氏(65)が契約満了に伴い、2025シーズン限りでクラブを離れることを発表した。
松田氏は過去にヴィッセル神戸、アビスパ福岡、栃木SC、V・ファーレン長崎、G大阪、テゲバジャーロ宮崎の監督などを歴任。2024年から現職に就いていた。
クラブ公式サイトを通じ、「今季をもってガンバ大阪を退任することになりました。これまで関わってくださった多くの方々に心より感謝申し上げます」とコメント。「このクラブにご縁をいただき、監督として、また、フロントの一員として、多くのことを学ばせていただきました。あの、どこにも負けない迫力のあるガンバサポーターの皆さんの力強い応援の声も大好きでした」と振り返り、「ガンバ大阪の益々の発展を心から願っております。ありがとうございました」とメッセージを送った。
松田氏は過去にヴィッセル神戸、アビスパ福岡、栃木SC、V・ファーレン長崎、G大阪、テゲバジャーロ宮崎の監督などを歴任。2024年から現職に就いていた。
クラブ公式サイトを通じ、「今季をもってガンバ大阪を退任することになりました。これまで関わってくださった多くの方々に心より感謝申し上げます」とコメント。「このクラブにご縁をいただき、監督として、また、フロントの一員として、多くのことを学ばせていただきました。あの、どこにも負けない迫力のあるガンバサポーターの皆さんの力強い応援の声も大好きでした」と振り返り、「ガンバ大阪の益々の発展を心から願っております。ありがとうございました」とメッセージを送った。